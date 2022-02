EN DIRECT - Pro D2 : suivez Béziers - Bayonne sur France Bleu Pays Basque

Privé de nombreux joueurs en raison des blessures et de cas de Covid décelés plus tôt dans la semaine, Bayonne se déplace dans l'Hérault pour la 21e journée de Pro D2. Avec une équipe sensiblement rajeunie, et l'objectif de profiter de la bonne dynamique des derniers matchs.