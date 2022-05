EN DIRECT - Pro D2 : suivez Carcassonne - Bayonne sur France Bleu Pays Basque

L'équation est simple pour Bayonne : une victoire bonifiée, et l'Aviron a toujours son destin en main, une défaite ou une victoire sans bonus contre Carcassonne, et la balle est dans le camp d'Oyonnax, à égalité de point avec les Ciel et blanc. Pour ce dernier déplacement de la saison, les Bayonnais vont devoir réitérer la performance de Montauban, pour continuer à s'accrocher à leur deuxième place synonyme de demi-finale à domicile.

Problème, ils se déplacent à Carcassonne. Plus que jamais, les Audois voudront rendre leur citadelle imprenable, eux qui n'ont jamais été aussi proches de disputer des phases finales en Pro D2. Un exploit pour l'un des plus petits budgets du championnat... En cas de succès, Carcassonne pourrait même prendre la 4e place à Nevers, et distancer Aix-en-Provence, qui lutte aussi pour les phases finales et qui ira chercher un exploit et une première victoire historique du côté de Charles Mathon ce vendredi à Oyonnax.

Rencontre à suivre en direct et en intégralité à partir de 20h

