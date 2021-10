EN DIRECT — Pro D2 : Suivez Colomiers - Bayonne sur France Bleu Pays Basque

L'Aviron Bayonnais va passer au révélateur columérin. Dans ce match entre deux ténors de ce début de championnat, Colomiers, 2e et dauphin de Mont de Marsan, accueille l'Aviron Bayonnais, 3e et seule équipe encore invaincue. Autant dire que le terme de "choc" n'est pas galvaudé, pour qualifier une rencontre qui ouvre également cette 7e journée de championnat.

Défaits après la sirène sur la pelouse de Nevers la semaine passée, les joueurs de Colomiers impressionnent depuis le début de la saison. "C'est sûr que le menu sera copieux" opinait Peyo Muscarditz, trois-quart centre de l'Aviron Bayonnais, en conférence de presse. "Colomiers c'est solide devant, et derrière ça envoie du jeu, confirmait l'entraîneur Eric Artiguste. Mais pour l'instant, à l'extérieur où la pression est plus forte, nos copies sont meilleures qu'à Jean Dauger car on est plus solidaires dans cette adversité-là." Reste à savoir si la règle va se confirmer ce soir.

Rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays Basque à partir de 20h30