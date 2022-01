EN DIRECT - Pro D2 : suivez la rencontre Bayonne - Aurillac sur France Bleu Pays Basque

Tenus en échec par Agen la semaine passée (16-16), les Bayonnais doivent faire oublier leur faillite dans l'engagement ce soir face à Aurillac pour la 17e journée du championnat. "Dans le secteur mental, on a quand même un peu failli", reconnaissait l'entraîneur Antoine Battut en conférence de presse. Cette fois-ci, Bayonne n'a pas le droit à l'erreur, d'autant qu'ils savent à quoi s'attendre. "On avait été surpris à l'aller en début de match, puis on a redressé la barre à la 25e minute de jeu. Au moins, on n'aura pas de surprise" acquiesçait Antoine Battut.

Avec les retours d'Asier Usarraga, Filimo Taofienua, Arthur Duhau et du jeune Thomas Dolhagaray, jusqu'alors prêté à Carcassonne et venu remplacer Maxime Lafage blessé au dos, Bayonne s'est renforcé pour s'imposer à Jean Dauger. Et revenir, en fonction du bonus, à deux ou trois longueurs du leader Montois, sèchement défait hier soir à Nevers 27-6 en match avancé.

