EN DIRECT - Pro D2 : suivez la rencontre Bourg-en-Bresse - Bayonne sur France Bleu Pays Basque

Pour la 13e journée de Pro D2, l'Aviron Bayonnais se déplace chez le promu de Bourg-en-Bresse. Un match des extrêmes, entre deux équipes en quête de points pour jouer la montée du côté de Bayonne, et pour se maintenir pour les Burgiens.

Bayonne continue sont opération rachat. Après la victoire bonifiée la semaine dernière face à Carcassonne (25-14), les Bayonnais sont toujours en quête des points perdus à la maison contre Mont-de-Marsan, et de ce point de bonus défensif pourtant mérité qu'ils n'ont pas su ramener d'Oyonnax. Revenu sur le podium de Pro D2, grâce à la défaite à domicile de Colomiers contre Vannes, l'Aviron se déplace chez le promu de Bourg-en-Bresse, pour un match des extrêmes entre le 3e et le 14e du championnat.

Mais attention à ces Bressans, qui restent sur une correction reçue à Nevers (52-13), et qui jouent leur survie dans l'antichambre de l'élite du rugby français chaque week-end. "On s'y rend avec humilité, on sait que ça va être accrocheur, rugueux, dans des conditions pas forcément idéales pour envoyer du jeu" confiait le talonneur Maxime Delonca. Bayonne avait réussi tant bien que mal à s'accommoder de la pluie battante la semaine passée. Reste à savoir si l'Aviron est capable d'enchaîner.

Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays Basque à partir de 19h15.