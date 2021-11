EN DIRECT – Pro D2 : suivez le choc Bayonne - Mont-de-Marsan sur France Bleu Pays Basque

Ce vendredi soir, tous les regards devraient être tournés vers le Stade Jean Dauger. Et pour cause : les deux locomotives de Pro D2, Bayonne et Mont-de-Marsan, vont s'affronter pour la première place du championnat. Une rencontre pleine de promesses entre les basques et landais, distants d'une petite heure à peine, dans un Jean Dauger plein à craquer avec plus 13 000 spectateurs attendus.

Après un début de saison laborieux dans le contenu, les Bayonnais ont redressé la barre et ramené deux bonus offensifs lors de leurs deux derniers matches, et comptent bien profiter de leur dynamique positive. Mais attention à ces Montois qui impressionnent depuis le début de la saison, et qui vont venir sans complexe défier les hommes de Yannick Bru.

Rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays Basque à partir de 18h45

