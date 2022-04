EN DIRECT – Pro D2 : suivez le choc Mont-de-Marsan - Bayonne sur France Bleu Pays Basque

Il flotte déjà un parfum de phases finales sur le stade Guy-et-André-Boniface en ce 1er avril. Et pour cause, en dehors du choc des voisins montois et bayonnais, le 1er de Pro D2 reçoit son dauphin, pour un match dont les conséquences devraient peser lourd au classement. Devant de sept points, si les Montois s'imposent ils valident dans le même temps leur présence dans le Top 2, et seront assurés de recevoir une demi-finale à domicile. Ce qui condamnerait l'Aviron à se disputer la deuxième place avec Oyonnax, deux point derrière au classement, mais qui reçoit Bourg-en-Bresse du côté de Charles Mathon.

En revanche, si le Stade Montois tombe pour la première fois à domicile cette saison, les cartes sont rebattues car Bayonne ne serait plus qu'à quatre longueurs maximum du leader. À six journées de la fin en comptant cette 25e journée de Pro D2, cette rencontre est déjà décisive pour les phases finales... pendant lesquelles Bayonne et Mont-de-Marsan pourraient bien croiser le fer pour la troisième fois de la saison.

Rencontre à vivre en direct et en intégralité à partir de 20h sur France Bleu Pays Basque

