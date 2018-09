Brive-la-Gaillarde, France

Place au match ! Après une semaine de discussions animées autour de ce derby entre Brive et Aurillac, les deux équipes s'affrontent ce vendredi soir 20h sur la pelouse du Stadium pour la 6e journée de Pro D2.

"Aurillac a deux objectifs dans l'année : finir le mieux placé au classement, et puis gagner à Brive" a prévenu Didier Casadéï, l'entraîneur des avants du CAB. Il attend un match complet des Corréziens et une victoire, notamment pour saluer le manager briviste Jeremy Davidson qui a entraîné six ans à Aurillac. "On aimerait se faire, et lui faire, un beau cadeau en gagnant ce match." La rencontre est à suivre en intégralité sur France Bleu Limousin, avec un moment d'émotion attendu à la 8e minute : une minute d'applaudissements pour saluer la carrière de Petrus Hauman qui raccroche les crampons à 31 ans après plusieurs commotions cérébrales.