EN DIRECT - Pro D2 : suivez le match Biarritz - Grenoble sur France Bleu Pays Basque

La Der à Aguiléra de la saison. Le Biarritz Olympique reçoit ce vendredi 28 avril Grenoble (21 heures), dans le cadre de la 29e journée de Pro D2 . Un choc entre le BOPB, qui n'a plus rien à jouer en plein doute sur son avenir, et le FCG (2e, XX pts), qui vient chercher à verrouiller la place de dauphin. Une rencontre à vivre sur France Bleu Pays Basque à partir de 20h30, avec Grégoire Lascubé, Stéphane Garcia et Lucas Aizpurua.

