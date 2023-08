EN DIRECT - Pro D2 : suivez le match Biarritz Olympique - Colomiers sur France Bleu Pays Basque

Le Biarritz Olympique ouvrira bel et bien la saison de Pro D2 . Après 24 heures de questionnements sur les licences et les impayés auprès de la FFR , le BOPB a été autorisé à accueillir Colomiers ce jeudi 17 août pour la première journée de championnat. 13 nouveaux joueurs , une préparation qui a démarré avec un mois de retard sur certaines équipes, après une vente avortée... enfin le terrain peut reprendre le dessus au BOPB. Prise d'antenne à 20h30 sur France Bleu Pays Basque avec Grégoire Lascubé, Stéphane Garcia et Lucas Aizpurua, coup d'envoi 21 heures.

Equipe du BO : El Fakir - Lebrun - Haouas ; Aliouat - Matthews ; Dyer - Matiu - Hébert (cap) ; Webb - Perraux ; Martin - David - Morgan - Kibirige ; Jonas

Remplaçants : Taofifenua, Tougne, Jacobs, Jansen Van Vuren, Domercq, Hilsenbeck, Cordin, Millar

► Avant-match dès 20h30 sur France Bleu Pays Basque

Les matches de la 1ère journée de Pro D2 © Radio France