EN DIRECT - Pro D2 : suivez le match de Brive face à la lanterne rouge Massy

Brive dispute un match presque des extrêmes de Pro D2 contre Massy, ce vendredi soir au Stadium. Face au dernier du classement, le CAB doit s'imposer pour rester dans la course aux deux premières places directement qualificatives aux demi-finales. Suivez le match en intégralité.

Brive-la-Gaillarde, France

Le 4e face au 16e et dernier, c'est l'affiche de la rencontre de ce vendredi soir 20h au Stadium entre le CA Brive et Massy pour la 20e journée de Pro D2. La mission est simple pour les Brivistes : l'emporter largement, presque avec l'obligation du bonus offensif, pour rester en vie dans la course aux deux premières places directement qualificatives aux demi-finales en fin de saison.

Face à des Franciliens privés de nombreux joueurs, mais paradoxalement meilleurs à l'extérieur que ne le laisse entendre le classement, Brive a toutefois la fermer intention de poursuivre sa série d'invincibilité à domicile. Suivez la rencontre en intégralité sur France Bleu Limousin en cliquant sur le player ci-dessous.

Les matchs de la 20e journée

Le classement