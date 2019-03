EN DIRECT - Pro D2 : suivez le match du CA Brive à Bourg en Bresse

Brive-la-Gaillarde, France

Le CA Brive va-t-il grappiller encore des points et des places en haut de tableau de Pro D2 ? Va-t-il rendre la mission maintien plus difficile encore pour Bourg en Bresse ? Ou les Burgiens vont-ils se relancer après trois défaites de rang et stopper le CAB dans sa course poursuite aux deux premières places du championnat ?

Cette rencontre du CA Brive à Bourg en Bresse est en tout cas à suivre en direct et en intégralité ce vendredi à partir de 20h sur France Bleu Limousin. Il suffit de cliquer sur le player ci-dessous.

Les matchs de la 23e journée

Le classement de Pro D2