EN DIRECT - Pro D2 : suivez le match du CA Brive contre Carcassonne

Brive reçoit Carcassonne ce vendredi soir à 20h pour la 28e et avant-dernière journée de la saison régulière de Pro D2. Le CAB doit l'emporter pour se rapprocher encore un peu plus de la qualification directe pour les demi-finales. Suivez la rencontre en intégralité sur France Bleu Limousin.

Brive-la-Gaillarde, France

Rester invincible au Stadium cette saison. Telle est l'ambition du CA Brive qui, s'il y parvient, jouera à coup sûr en Top 14 la saison prochaine (on vous explique pourquoi ici). Mais, avant de penser à cela, le CAB doit l'emporter ce vendredi soir contre Carcassonne pour la 28e et avant-dernière journée de la saison régulière.

Contre des Audois qui n'ont plus rien à jouer, assurés du maintien et trop loin des places qualificatives, les Brivistes veulent eux l'emporter pour se rapprocher encore un peu plus de la qualification directe pour les demi-finales du championnat. La rencontre est à suivre en intégralité sur France Bleu Limousin avec Nicolas Blanzat et Bruno Marty en cliquant sur le player ci-dessous.

La 28e journée

Le classement