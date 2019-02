EN DIRECT - Pro D2 : suivez le match du CA Brive contre Vannes

La course poursuite du CA Brive pour tenter de finir dans les deux premiers de Pro D2 se poursuit ce vendredi soir. A 20h30, le CAB accueille Vannes au Stadium pour la 22e journée. Suivez la rencontre en intégralité sur France Bleu Limousin.

Brive-la-Gaillarde, France

Le CA Brive le sait, il n'a plus de temps à perdre dans la course à quatre équipes pour finir dans les deux premiers de Pro D2 qui seront directement qualifiés pour les demi-finales du championnat en fin de saison. Le CAB, qui accuse du retard sur Bayonne, Nevers et Oyonnax, tentera ce vendredi soir 20h30 d'en combler une partie.

Vannes, qui pointe virtuellement à une victoire de la 6e place qualificative aux barrages, se présente au Stadium pour tenter de prendre sa revanche alors que les Brivistes s'étaient imposés dans le Morbihan au match aller. Suivez la rencontre en intégralité sur France Bleu Limousin en cliquant sur le player ci-dessous.

Les matchs de la 22e journée

Le classement