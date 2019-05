EN DIRECT - Pro D2 : suivez le match du CA Brive, opposé à Bayonne, pour valider sa place en demi-finale

Alors qu'il a déjà un pied et quatre orteils en demi-finale de Pro D2, le CA Brive accueille Bayonne ce dimanche à 14h30 pour la 30e et dernière journée de la phase régulière. Contre des Basques encore en course pour une qualification directe, le CAB compte bien l'emporter. Suivez le match en direct

Brive-la-Gaillarde, France

Qui se qualifiera directement pour les demi-finales de Pro D2 ? Qui terminera aux 3e, 4e, 5e et 6e places et devra disputer les barrages pour accéder aux demi-finales ? Qui sera, avec Massy, la deuxième équipe reléguée en Fédérale 1 ? On le saura un peu avant 16h30, ce dimanche, au terme de la 30e et dernière journée de la saison régulière du championnat dont le coup d'envoi des huit rencontres est donné à 14h30.

Brive qualifié pour les demi-finales à 99%

En haut de tableau, les choses sont très simples pour Brive en quête d'une qualification directe pour les demi-finales. Il faudrait un improbable concours de circonstances pour que le CAB (1er, 87 points), victorieux la semaine passée à Oyonnax (2e, 83 points), ne finisse pas dans les deux premiers. Une victoire, un match nul et même une défaite contre Bayonne peuvent suffire aux Corréziens pour valider leur billet.

C'est tendu au classement : Brive, Oyonnax et Bayonne luttent pour une place directe en demi-finale

La qualification directe échappe au CAB si...

Mais, actuellement en tête et invaincus sur leur pelouse cette saison, les Brivistes comptent bien finir le boulot contre l'Aviron (3e, 82 points) toujours en capacité de finir lui aussi dans les deux premiers pour se qualifier directement. Plusieurs conditions sont à remplir pour que la qualification directe échappe au CAB ce dimanche. Il faut que :

Brive s'incline à domicile contre Bayonne sans prendre le point du bonus défensif Bayonne s'impose sur la pelouse de Brive avec le point du bonus offensif Oyonnax gagne à Angoulême avec le point du bonus offensif

Derrière Oyonnax (88 points) et à égalité avec Bayonne (87 points), le CAB se retrouverait alors dindon de la farce et disputerait alors les barrages. Mais, tout grain de sable à ces trois conditions (on a déjà expliqué ici ce qu'il se passait en cas d'égalité entre un ou plusieurs clubs) ferait que le CAB empocherait directement son billet pour les demi-finales. Car, disons-le sans trop se mouiller, il est peu probable que cet alignement des planètes se produise ce dimanche. Reste que l'hypothèse mathématique n'étant pas levée, c'est à l'issue des matchs qu'on connaîtra avec certitudes les heureux élus.

Vivez le stress de la 30e journée sur France Bleu !

Pour vivre avec passion cette 30e et dernière journée, suivez la rencontre Brive - Bayonne en intégralité sur France Bleu Limousin avec Nicolas Blanzat et Bruno Marty en cliquant sur le player ci-dessous.

Les matchs

Le classement