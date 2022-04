EN DIRECT – Pro D2 : suivez Montauban - Bayonne sur France Bleu Pays Basque

Pas le droit à l'erreur pour Bayonne ce soir du côté de Montauban. Pour maintenir Oyonnax à distance dans la course à la deuxième place, et rester dauphin de Mont-de-Marsan, l'Aviron doit impérativement s'imposer dans la cuvette de Sapiac, où Montauban n'a perdu qu'une seule fois de la saison.

À quatre journées de la fin de la saison régulière, la course aux qualifications n'a jamais été aussi indécise. Certes, Mont-de-Marsan est assuré de finir dans les deux premiers, mais la deuxième place de demi-finaliste à domicile n'a toujours pas été sécurisée ni par Bayonne ni par Oyonnax, qui se tiennent à deux longueurs d'écart. Un cran plus bas,la bagarre pour les trois dernières places de barragiste se joue aussi entre six équipes, dont Montauban.

Dans ce contexte, la victoire est impérative pour Bayonne, afin de maintenir les deux unités d'écart avec Oyonnax qui pour l'instant lui assurent de terminer deuxième. Mais dans le même temps, il faudra battre Montauban dans sa cuvette de Sapiac, où l'USM n'a perdu qu'une seule fois cette saison. De l'enjeu à tous les niveaux ce soir pour la 27e journée de Pro D2, pour une rencontre où chacune des deux équipes à l'occasion de se rapprocher de son objectif final... ou de s'en éloigner.

Rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays Basque à partir de 20h

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix