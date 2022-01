EN DIRECT - Pro D2 : Suivez Nevers - Bayonne sur France Bleu Pays Basque

Bayonne et Nevers vont clore cette 19e journée de Pro D2 ce vendredi soir. Match au sommet entre le 3e et le 5e du championnat, au cours duquel Bayonne doit se racheter du match nul concédé à l'aller contre les Bourguignons, et de la défaite contre Grenoble la semaine dernière.