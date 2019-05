EN DIRECT - Pro D2 : suivez notre émission spéciale pour la demi-finale de Brive contre Vannes

Brive-la-Gaillarde, France

Le CA Brive disputera-t-il la finale de Pro D2 dans une semaine à Pau ? Poursuivra-t-il sa route lui qui ambitionne la remontée en Top 14 un an après sa relégation ? On le saura ce dimanche à l'issue de la demi-finale qui oppose le CAB à Vannes et dont le coup d'envoi sera donné à 14h15 dans un Stadium bondé.

Emission spéciale pendant quatre heures

A cette occasion, France Bleu Limousin propose une émission spéciale de 13h à 17h pour vous faire vivre ce nouveau moment crucial dans la saison des rugbymen brivistes, invaincus sur leur terrain cette saison. Rendez-vous dès 13h ce dimanche pour s'imprégner de l'atmosphère au stade. Nous serons avec les supporters du CAB, les partenaires du club, les élus locaux, les joueurs absents pour cette rencontre. Nous suivrons le match en intégralité puis vous entendrez les réactions des fans et des joueurs à l'issue de la rencontre. Vivez la demi-finale de Brive comme si vous y étiez avec France Bleu Limousin en cliquant sur le player ci-dessous.

Les demi-finales de Pro D2