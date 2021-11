EN DIRECT - Pro D2 : suivez Oyonnax - Bayonne sur France Bleu Pays Basque

Opération rachat pour l'Aviron Bayonnais. Après avoir subi la loi du leader dans son jardin de Jean Dauger le 5 novembre dernier (14-33), les hommes de Yannick Bru, 3e au classement général, ouvrent le bal de cette 11e journée de Pro D2 ce jeudi soir avec un autre choc de haut de tableau, cette fois-ci sur la pelouse d'Oyonnax, 2e.

"C'est probablement la meilleure équipe du second bloc, relève Jeff Dubois, entraîneurs des trois-quarts bayonnais, elle a inscrit plus de 160 points en 5 matches et n'a perdu qu'une fois à Rouen." Les Bayonnais sont avertis. Ils n'en reste pas moins qu'un exploit reste à leur portée, puisque Bayonne est la meilleure équipe à l'extérieur avec une seule défaite. Surtout, le stade Charles Mathon leur réussit bien : le 20 mai 2019, Bayonne était venu s'y imposer en demi-finale de Pro D2, avant de battre Brive en finale à Pau et de valider leur ticket pour le Top 14.

Rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays Basque