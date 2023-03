EN DIRECT – Pro D2 : un Biarritz fortement diminué reçoit Massy, suivez le match sur France Bleu Pays Basque

Un match plus difficile qu'il n'en a l'air. Sur le papier, le Biarritz Olympique, 6e du championnat de Pro D2 , ne devrait faire qu'une bouchée de Massy , bon dernier du championnat. Mais ça, c'est sur le papier. Dans les faits, le BOPB se présente dans son jardin avec une équipe fortement diminuée . Vingt-deux joueurs à l'infirmerie, et à peine 21 sur la feuille de match, avec un troisième ligne titulaire à l'aile, et un pilier titulaire au poste de… talonneur. Une situation ubuesque pour un club qui prétend aux phases aux finales, ce qui laisse dire à l'entraîneur des avants Shaun Sowerby que, si victoire il y a ce vendredi 3 février pour la 23e journée de Pro D2, ce sera "la plus importante" de la saison.

Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays Basque à partir de 19h

