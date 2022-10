EN DIRECT - Pro D2 : Vivez le déplacement du Stade Montois à Massy en intégralité avec France Bleu Gascogne

Avec trois défaites lors des quatre dernières journées, dont la dernière à domicile contre Agen (la première depuis un an et demi), c'est un Mont de Marsan revanchard qui se rend chez le dernier de Pro D2, Massy. qui Avec un staff mené par Patrick Milhet n'a fait que quatre changements par rapport à l'équipe de départ contre Agen. Et des joueurs placés au pied du mur pour réagir et retrouver le top 6 synonyme de playoffs.

En direct sur France Bleu Gascogne

Un match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Gascogne à partir de 19h30 (avant-match dès 19h15) avec les commentaires de Guillaume Drechsler.

