EN DIRECT - Top 14 : Qualifié en demi-finale, le Stade Toulousain ne veut pas se relâcher à Perpignan

Certes, le Stade Toulousain est déjà qualifié pour les demi-finales du Top 14, après sa victoire contre Bordeaux la semaine dernière. Mais ce déplacement à Perpignan, à vivre sur France Bleu Occitanie à partir de 14h30, n'est pas sans enjeu ni intérêt.

D'abord pour les Occitans : le Stade a laissé Antoine Dupont et Romain N'tamack au repos, mais vient à Aimé-Giral avec une équipe malgré tout solide, aussi bien chez les titulaires que les remplaçants. Julien Marchand et Thomas Ramos sont ainsi alignés sur le terrain. Cyril Baille et Peato Mauvaka sont sur le banc. Car avant les demi-finales qui n'arriveront que le week-end du 10 juin, l'entraîneur Ugo Mola doit garder son effectif mobilisé et affûté. Ensuite, l'objectif est aussi de finir la phase régulière à la première place.

Pour les Catalans, le défi est tout autre. Malgré une amélioration des résultats depuis l'arrivée du printemps, Perpignan reste 13e, et lutte pour le maintien en Top 14. L'USAP est en concurrence frontale avec Brive, pour éviter la descente. Dans cet effort, le club sang et or pourra compter sur son public, toujours chaud, ce samedi après-midi dans un stade Aimé-Giral à guichets fermés. Toutes les places se sont vendues en 24h, et les supporters catalans ont prévu un tifo géant.

