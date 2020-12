EN DIRECT - Rugby : Colomiers - FCG suivez la rencontre de la 13e journée de Pro D2

Le FCG se déplace à Colomiers (4e) au stade Michel-Bendichou pour la 13e journée de Pro D2. Les Grenoblois espèrent décrocher leur premier succès en déplacement de la saison face à une équipe de Colomiers invaincue dans son stade depuis plus d'un an. Pour l'instant, Grenoble est 11e de Pro D2.

Face à Colomiers, les Grenoblois vont tenter de décrocher leur première victoire à l'extérieur cette saison. Après le match reporté la semaine dernière face à Aix-en-Provence à cause de la neige au stade des Alpes, le FCG est toujours désespérément en quête de points. La tâche ne va pas être facile : l'équipe de Colomiers est invaincue dans son stade Michel-Bendichou depuis plus d'un an.

Commentaires : Antonin Kermen et Paul Tilliez

Les principales actions du match

20h45. Coup d'envoi de la rencontre.

La composition des équipes

La composition du match entre Colomiers et le FCG - Capture d'écran du site de la LNR

