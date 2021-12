EN DIRECT - Rugby : le RCAV reçoit Cognac, suivez la 11e journée de Nationale

Le RCAV reçoit Cognac dimanche à 15 heures dans le cadre de la 11e journée de Nationale de rugby. Aubenas est 12e et dernier du championnat, Dijon précède les Ardéchois en avant-dernière position. Suivez les actions principales de la rencontre sur francebleu.fr.

Aubenas reçoit Cognac dimanche 5 décembre à 15 heures au stade Georges-Marquand, dans le cadre de la 11e journée de Nationale de rugby. Les Ardéchois sont 12e et derniers du championnat, les Charentais sont eux avant-derniers à la 11e place. Le 20 novembre, les Ardéchois s'étaient lourdement inclinés 33 à 6 sur le terrain d'Albi. Suivez les actions principales des jaunes et bleus à la radio et sur francebleu.fr.

Écoutez Aubenas / Cognac, dimanche dès 15 heures

Commentaires : Valéry Lombardo et Patrice Caillet.

Les principales actions du match

15h00. Coup d'envoi de la rencontre entre Aubenas et Cognac.

La composition du RCAV

.

La 11e journée de Nationale

La 11e journée de Nationale - FFR

Suivre le Rugby Club Aubenas-Vals