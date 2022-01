EN DIRECT - Rugby : le RCAV se déplace à Bourgoin-Jallieu, suivez la 14e journée de Nationale

Le RCAV se déplace à Bourgoin-Jallieu dimanche 9 janvier à 15 heures dans le cadre de la 14e journée de Nationale de rugby. Aubenas est 10e du championnat, Bourgoin-Jallieu 14e et dernier. Suivez les actions principales de la rencontre sur francebleu.fr.

C'est le premier match de l'année pour Aubenas qui se déplace à Bourgoin-Jallieu, dans le Nord-Isère, dimanche 9 janvier à 15 heures au stade Pierre-Rajon, dans le cadre de la 14e journée de Nationale de rugby. Les Ardéchois sont 10e du championnat, les Berjalliens eux sont 14e et derniers. Les jaunes et bleus restent sur une victoire 17 à 16 le 19 décembre dernier face à Dax. De son côté, le VRDR a vu son match face au Stade Niçois reporté en raison de cas de Covid-19, la rencontre se déroulera en avril. Ce week-end, nous suivrons donc uniquement le RCAV sur France Bleu Drôme Ardèche et sur francebleu.fr.

Suivez Bourgoin-Jallieu / RCAV, dimanche 9 janvier à 15 heures

Commentaires : Valéry Lombardo et Patrice Caillet.

Les principales actions du match

15h00. Coup d'envoi de la rencontre entre Aubenas et Bourgoin-Jallieu, au stade Pierre-Rajon.

La composition du RCAV

La 14e journée de Nationale

- - FFR

Suivre le Rugby Club Aubenas-Vals