EN DIRECT - Rugby : le VRDR reçoit Cognac, suivez la 2e journée de Nationale

Le VRDR joue à domicile ce dimanche, et reçoit Cognac/Saint-Jean-d’Angély, pour le compte de la 2e journée de Nationale de rugby. Coup d'envoi à 15h00 au stade Pompidou ! Suivez la rencontre en direct sur France Bleu Drôme Ardèche et www.francebleu.fr !

Suivez en direct cette 2e journée et le premier match à domicile du VRDR cette saison.

Valence-Romans fait ses grands débuts à domicile ce dimanche contre Cognac/Saint-Jean-d'Angély un peu plus d'une semaine après une victoire probante à Nice. Pour cette rencontre, deux changements ont été apportés à l'équipe drômoise : Mason Emerson remplace au poste d'ailier Adam Vargas et en 2e ligne, Florian Goumat est titularisé en lieu et place de Adriaan Groenewald.

Écoutez VRDR - Cognac/Saint-Jean-d’Angély, dimanche dès 15h00 sur France Bleu Drôme Ardèche

Commentaires : Valéry Lombardo et Patrice Caillet

Les principales actions du match

La composition des équipes

VRDR : -

Cognac/Saint-Jean-d’Angély : -

