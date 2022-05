EN DIRECT - Rugby : le VRDR reçoit Soyaux-Angoulême, suivez la demi-finale aller de Nationale

Le VRDR reçoit Soyaux-Angoulême dimanche 22 mai à 15 heures dans le cadre de la première demi-finale de Nationale de rugby en vue d'une possible accession en Pro D2. Les Damiers ont terminé 3e du championnat régulier derrière les Charentais et le leader Massy.

Le Valence Romans Drôme Rugby reçoit Soyaux-Angoulême dimanche 22 mai à 15 heures au stade Pompidou à Valence, dans le cadre de la demi-finale aller de Nationale de rugby. Après le championnat régulier, les Drômois espèrent pouvoir briller et être promus en Pro D2 la saison prochaine. Ils ont terminé 3e du championnat régulier avec 92 points à égalité avec Soyyaux-Angoulême (2e) et derrière le leader Massy qui comptait 108 points au classement cette saison. Le 15 mai, lors de la dernière journée de championnat régulier, le VRDR avait surclassé le Stade Niçois 35-20. Suivez la rencontre en direct sur France Bleu Drôme Ardèche et francebleu.fr.

Écoutez VRDR - Soyaux-Angoulême dimanche 22 mai

Commentaires : Valéry Lombardo et Patrice Caillet.

Les principales actions du match

15h00. Coup d'envoi de la rencontre entre le VRDR et Soyaux-Angoulême.

La composition des équipes

Le groupe du VRDR pour la demi-finale aller - VRDR

L'équipe de Soyaux-Angoulême - SAXV

Les phases finales du championnat de Nationale

- - FFR

