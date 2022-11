EN DIRECT - Rugby : le VRDR reçoit Tarbes, suivez la 11e journée de Nationale

Après deux défaites consécutives à Albi et contre Dax, les Damiers n'ont pas de droit à l'erreur, ce vendredi soir, contre Tarbes au stade Pompidou. La victoire est impérative pour rester dans le trio de tête du classement. Ce match arrive quatre jours après l'annonce du départ en fin de saison du manager Johann Authier et même si cette annonce peut paraître un peu précipitée, elle n'a pas eu de conséquence sur la détermination du groupe à remplir ses objectifs et cet événement ne semble, pour l'instant, pas perturber le collectif.

Écoutez VRDR - Tarbes, vendredi dès 19 heures sur France Bleu Drôme Ardèche

Commentaires : Valéry Lombardo et Patrice Caillet.

Les principales actions du match

19h00 : coup d'envoi de la rencontre !

L'équipe du VRDR contre Tarbes - VRDR

