EN DIRECT - Rugby : le VRDR se déplace à Dijon, suivez la 12e journée de Nationale

Le VRDR affronte Dijon dimanche 12 décembre dans le cadre de la 12e journée de Nationale de rugby. Les rugbymen bourguignons sont bien mal classés, 13e et avant-derniers du championnat, quand les Drômois sont 3e. Suivez la rencontre en direct sur France Bleu Drôme Ardèche et francebleu.fr.

Ce déplacement sera-t-il aisé pour Valence Romans Drôme Rugby ? Les Damiers se rendent à Dijon (Côte-d'Or) dimanche 12 décembre à 14 heures, pour le compte de la 12e journée de Nationale. Sur le papier et dans le classement on pourrait croire à une formalité : le Stade dijonnais est 13e et avant-dernier du championnat quand les joueurs drômois sont en haut de tableau à la 3e place. Autre avantage : le VRDR a bénéficié d'un temps supplémentaire de repos, sans match le 4 décembre puisque la rencontre face à Tarbes a été reportée pour cause de covid.

Écoutez Dijon- VRDR dimanche 12 décembre dès 14 heures

Commentaires : Valéry Lombardo et Patrice Caillet.

Les principales actions du match

14h00. Coup d'envoi de la rencontre entre le Stade dijonnais et le VRDR.

La composition du VRDR

La 12e journée de Nationale

Suivre le Valence Romans Drôme Rugby