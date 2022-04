EN DIRECT - Rugby : le VRDR se déplace Tarbes, suivez la 24e journée de Nationale

En rugby, le VRDR veut rester sur sa bonne dynamique dans le championnat Nationale. Après trois victoires consécutives contre Angoulême, Bourgoin-Jallieu et Nice, les Damiers jouent samedi soir à 19 heures à Tarbes, 11e du classement et presque assuré du maintien. Les rugbymen drômois ont leur destin en main et pour devancer Albi et Angoulême au classement mais il leur faudra sans doute réaliser un sans-faute jusqu'au 8 mai prochain.

Les Damiers savent qu'aucun répit n'est permis dans ce championnat. Les Tarbais sévèrement battus à Pompidou il y a un peu plus de deux mois sont revanchards et un succès samedi soir leur permettrait de sauver définitivement leur saison. Le VRDR est prévenu, il faudra jouer avec un esprit conquérant pour enregistrer un huitième succès à l'extérieur, et à trois journée de la fin de la saison régulière, chaque rencontre est capitale dans l'optique de la seconde place.

Écoutez Tarbes - VRDR samedi 16 avril à 19 heures

Commentaires : Valéry Lombardo et Patrice Caillet.

Les principales actions du match

19h00. Coup d'envoi de la rencontre entre le VRDR et Tarbes.

La composition des équipes

L'équipe du VRDR à Tarbes - VRDR

Le programme de la 24e journée de Nationale

- - FFR

