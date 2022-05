EN DIRECT – Top 14 : suivez Biarritz - Clermont sur France Bleu Pays Basque

Une dernière et puis rideau. Ce samedi après-midi à Aguiléra, le Biarritz Olympique va jouer son dernier match à domicile de la saison en Top 14. Lanterne rouge et officiellement relégué en Pro D2, le BO affronte Clermont, 9e, toujours en course pour la qualification même si les Jaunards n'ont pas leur destin entre leurs mains.

Pour leur dernière sortie dans leur jardin, avant de clore cette parenthèse Top 14 du côté de Toulouse dimanche prochain pour la 26e et dernière journée du championnat, les Biarrots aimeraient bien rompre avec leur série noire de sept défaites consécutives en championnat. Histoire d'offrir une sortie par la grande porte aux Lucu, Armitage, Hirigoyen et autres Peyresblanques qui vont quitter le club à la fin de la saison.

Rencontre à vivre en direct et en intégralité à partir de 17h15 sur France Bleu Pays Basque