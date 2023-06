Top 14 : Le Stade Toulousain champion de France ! Les supporters rouges et noirs ont tremblé toute la journée

La place du Capitole en fusion ! Victoire après une fin de match haletante. Suspense et essai de Romain N'Tamack sur le fil, les toulousains arrachent leur 22e titre, et le Brennus sera de retour au Capitole ce dimanche. "Jusqu'au bout on a eu peur" avouent les supporters de Toulouse au micro de France Bleu Occitanie.

A 5mn de la fin du match, les toulousains sont toujours menés, désormais 26-22. Ne rien lâcher ! Mais Au Stade de France, les supporters rouges et noirs semblent un peu touchés.

Quelques gouttes sur la place du Capitole ! Les nuages ont fini par apporter un peu d'humidité. Pendant ce temps, au Stade de France, Thomas Ramos, avec deux pénalités, permet à Toulouse de recoller au score : 19-20 toujours à l'avantage de La Rochelle. Les toulousains peuvent regretter leurs erreurs.

2e mi-temps : La Rochelle devant !

La 2e mi-temps reprend un peu fraichement pour Toulouse, avec un nouvel essai pour les Maritimes. 13-20 : les rochelais prennent la tête et mènent pour la première fois de la soirée. Allez le Stade, depuis le Capitole, les supporters rouges et noirs vont porter leur équipe !

Les premiers points sont toulousains, de quoi ravir les supporters massés au Capitole ! Le suivi du match et toutes les actions sont à retrouver dans cet article . Et Toulouse marque le 1er essai de la soirée ! Clameurs dans les rues de la ville rose et le Capitole est libéré !! 13-3 après l'essai de Chocobares. Et juste avant la mi-temps, ce sont les Rochelais qui marquent ! 13 partout : un essai transformé, et deux pénalités de chaque côté.

Au Stade de France, les groupes de supporters sont très représentés, il y a match entre les couleurs rouge et noir et jaune et noir... et le bouclier de Brennus, sur la pelouse, ne demande qu'à revenir au Capitole, où on l'attend déjà de pied ferme.

Le Stade de France, prêt à bouillir ! © Radio France - Julien Balidas

C'est l'avant-match jusqu'à 21h, l'antenne est ouverte sur France Bleu Occitanie, appelez-nous au 05 34 43 31 31 ! Au Capitole, les places sont rares si l'on en croit les photos et vidéos de notre reporter sur place.

L'écran géant au Capitole à Toulouse © Radio France - Alexandra Lagarde

L'ambiance du Capitole... au Stade de France

A Toulouse, l'ambiance monte à 19h et les supporters peuvent accéder à la place du Capitole. L'écran géant est en place, et avant l'arrivée de la marée rouge et noire, la place la plus connue de Toulouse n'était accessible que par les services de sécurité.

Le Capitole, le calme avant la tempête © Radio France - Benjamin Bourgine

Une banderole "nougaresque" pour accompagner la soirée du Stade Toulousain contre La Rochelle en finale du Top 14 © Radio France - Benjamin Bourgine

Dès 11 heures ce matin, le Stade Toulousain a repris ses bonnes vieilles habitudes rue Princesse à Paris. C'est le QG des supporters pour ce jour de finale. Toute la journée, les fans toulousains vont se retrouver là avant de filer à Saint-Denis.

Des bus partis à 4 heures du matin

Au Stade de France, 20.000 drapeaux du club ont été disposés pour mettre l'ambiance ce samedi soir. Des drapeaux rouge et noir déjà de sortie dans les rues de Paris. Certains supporters sont arrivés à la mi-journée après être partis à 4 heures du matin de Toulouse.

La mascotte du Stade Toulousian, Ovalion, était déjà en pleine forme à l'heure du déjeuner.

A Toulouse, la fête aussi

Pour ceux restés dans la ville rose, l'ambiance sera aussi là puisqu'un écran géant est installé place du Capitole pour ne rien rater de la finale.