EN DIRECT - Suivez l'unique match amical du Stade Toulousain face au RCT

Qui dit rentrée pour le Stade Toulousain, dit rentrée pour France Bleu Occitanie ! Les hommes d'Ugo Mola sont à Toulon ce jeudi soir pour leur seul et unique match amical avant la reprise du Top 14. Un match à vivre en intégralité sur France Bleu Occitanie dès 19h, coup d'envoi 19 h 30.

Premier test pour le Stade Toulousain version 2023 ! Les coéquipiers d'Antoine Dupont sont dans le Var ce soir pour jouer leur seul et unique match amical de la pré-saison. À maintenant 10 jours de la reprise du Top 14 face à l'UBB, le Stade a une belle occasion de tester et de jauger sa préparation estivale face à Toulon. Des Toulonnais qui avaient remporté leur dernière confrontation contre Toulouse, c'était en avril dernier au Vélodrome (19-15).

Toulon - Stade Toulousain se jouera à 19 h 30. Le match est non télévisé, mais il est à vivre en intégralité sur France Bleu Occitanie avec 30 minutes d'avant-match dès 19h, le temps d'évoquer les recrues estivales et les objectifs des Rouge et Noir.

Le groupe du Stade Toulousain

Le match amical entre le Stade Toulousain et Toulon est une première occasion pour le grand public de voir évoluer les nouvelles recrues du club comme l’international Italien Ange Capuozzo, arrivé en provenance de Grenoble. Ou encore le trois-quarts centre international Pierre-Louis Barassi, qui évoluait jusqu’à présent avec Lyon. On ne verra pas l’ailier Arthur Retière, champion d’Europe avec La Rochelle. Ce dernier ne fait pas partie du groupe des 35 retenus pour ce match.

La compo du RCT

Le staff toulonnais a choisi d’aligner une équipe proche de celle qui pourrait démarrer la saison en Top 14. Les coéquipiers de Charles Ollivon accueilleront le seul promu, l’Aviron bayonnais, le samedi 3 septembre.

