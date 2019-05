EN DIRECT - Suivez la finale de Pro D2 entre Brive et Bayonne

Qui accèdera dès ce dimanche directement au Top 14 ? L'Aviron Bayonnais et le CA Brive s'affrontent à partir de 14h au stade du Hameau de Pau. Une rencontre à suivre en direct avec France Bleu Pays Basque et France Bleu Limousin.

Pau, France

Ce dimanche 26 mai, Brive et Bayonne se rencontrent en terres paloises. Le vainqueur de cette finale qui débute à 14h au stade du Hameau accèdera directement au Top 14. Le perdant aura lui, une seconde chance lors d’un match d’accession en recevant Grenoble.

France Bleu Pays Basque et France Bleu Limousin vous font vivre l'avant-match, les coulisses, et bien évidemment la rencontre, et les réactions sur leur antenne.

Ecoutez la finale sur votre France Bleu

Sur France Bleu Pays Basque

Sur France Bleu Limousin