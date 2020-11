EN DIRECT - Suivez le "Clasico" Stade Français-Stade Toulousain sur France Bleu Occitanie

Septième journée de Top 14 ce dimanche soir, et le Stade Toulousain qui se déplace à Paris sur la pelouse du Stade Français. Un classique du championnat entre deux équipes à suivre sur France Bleu Occitanie.

Qui des deux Stade saura se remettre la tête à l'endroit? C'est l'heure du "Clasico" entre le Stade Toulousain et le Stade Français ce dimanche soir. Deux équipes qui ont perdu leurs derniers matchs de championnat, une défaite à la maison (7-16) face au LOU Rugby pour les Rouge et Noir, une autre pour le Stade Français à Clermont (41-27).

Il s'agit donc de remettre les pendules à l'heure pour un Stade Toulousain toujours bien placé, à la deuxième place provisoire du classement de Top 14. Mais il faudra toujours faire sans les nombreux internationaux partis avec le XV de France et les blessures.

Une charnière inédite

Si du côté Stade Français la composition reste assez classique, c'est une toute autre affaire pour les visiteurs. Le Stade Toulousain se déplace ainsi à Paris avec une charnière totalement inédite. Théo Idjellidaine, 19 ans, et le jeune Tristan Tedder la composent. Baptême du feu pour le jeune Théo Idjellidaine, puisqu'il s'agit même de sa première titularisation chez les pros.

A noter à l'infirmerie, les absences de Maxime Médard et Yoann Huget, sans oublier Cheslin Kolbe et Clément Castets. La bonne nouvelle vient du troisième ligne Selevasio Tolofua, qui revient d'une blessure avec les Bleus. Avec Zach Holmes à l'arrière, la composition d'équipe du Stade Toulousain paraît tout de même un peu expérimentale.

Théo Idjellidaine, 19 ans, avait fait une rentrée remarquée contre le LOU lors de la défaite la semaine dernière. Au rayon des satisfactions, on note aussi la titularisation du jeune Mathis Lebel, très en vue depuis le début de saison ou encore la présence de joueurs cadres et expérimentés au coup d'envoi, comme Guillaume Marchand et Sofiane Guitoune.

A suivre sur France Bleu Occitanie

Stade Français-Stade Toulousain, c'est une rencontre qui se déroule ce dimanche soir à huis-clos, mais à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie. Coup d'envoi à 21h05 et avant-match dès 20h35 sur notre antenne.