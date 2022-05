EN DIRECT - Suivez le dernier match de la saison de Pro D2 du FCG, qui reçoit Bourg-en-Bresse

C'est la dernière, dernière à domicile, et dernière de la saison pour le FCG. Pour cette 30e et ultime journée de Pro D2, Grenoble, officiellement maintenu et qui n'a plus rien à jouer, reçoit Bourg-en-Bresse, qui lui joue sa survie, et a impérativement besoin d'une victoire pour ne pas descendre en Nationale.

Un match également chargé en émotions : célébration de la dernière montée en top 14 (dans l'access match contre Oyonnax, en 2018), mais surtout célébration des 10 ans du titre de champion de France de Pro D2 (2012) ! Un tour d'honneur des joueurs présents ce jour-là est prévu à la mi-temps de la rencontre. Et puis à la fin du match, il y aura un hommage à chaque joueur qui quittera le FCG à la fin de cette saison, notamment Ange Capuozzo, annoncé à Toulouse, ou encore Adrien Seguret, attendu à Castres.

Important : en raison de la diffusion du concert de Claudio Capéo (enregistré lors de sa venue aux Deux Alpes, dans le cadre du France Bleu Live Festival, il y a un mois), la retransmission du match commencera à 21h, et non 20h45.

Les principales actions du match

20h45. Début du match

Composition des équipes

FC Grenoble

Bourg-en-Bresse

Suivre le FCG