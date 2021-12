EN DIRECT - Suivez le match du FC Grenoble contre Mont-de-Marsan

Le FC Grenoble (12e) va mieux après ses deux derniers matchs (victoire à Narbonne et match nul contre Montauban). Mais il faudra faire encore mieux que ça, en ouverture de la 14e journée de Pro D2, face au leader, Mont-de-Marsan, qui marche sur l'eau depuis le début de saison (onze victoires et deux défaites). Une victoire, et la bascule serait parfaite pour la seconde partie de saison. Une défaite, et ce pourrait être le retour des démons.

Ecoutez le match en direct sur France Bleu Isère

Les principales actions du match

1' Début du match

Les compos

FC Grenoble

Mont-de-Marsan (lien dans le tweet)

Suivre le FCG