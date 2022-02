DIRECT - Le FCG se déplace à Agen, suivez la 20e journée de Pro D2

Il y a urgence. On ne s'en cache pas au FCG, après la défaite contre Rouen (14-15), il y a deux semaines, qui a mis un coup sur le casque des Grenoblois, 13e avec 33 points. Et aujourd'hui, ils se déplacent à Agen, le 14e, avec 34 points. En sachant que Rouen, le premier non-relégable, est à 32 points, c'est donc un match de la plus grande importance pour les Isérois, dans l'optique du maintien.

Suivez le match en direct sur France Bleu Isère dès 20h45

Commentaires : Antonin Kermen et Léo Corcos.

Les principales actions du match

20h45. Début de la rencontre entre Agen et Grenoble.

Les compositions d'équipe

FC Grenoble

SU Agen

