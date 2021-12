EN DIRECT - TOP 14,12e journée : suivez le déplacement du CA Brive à Lyon

Douxième journée de Top 14. Le CA Brive enchaîne un deuxième déplacement d'affilée et se rend à Lyon ce samedi (15 heures). Un match crucial car seul 3 points les séparent de la dernière place du classement. Avant-match dès 14h50 sur France Bleu Limousin.

C'est un match important car les brivistes sont déjà sous pression. Après la défaite rageante et frustrante de Toulouse, Brive remet le couvert à l'extérieur et doit faire un résultat. Attention néanmoins à cette équipe lyonnaise, qui a perdu la semaine dernière face à Toulon, et qui sans Bastareaud voudrait continuer sur sa bonne lancée à domicile.

Lyon-Brive, coup d'envoi à 15 heures au Matmut Stadium de Gerland. Match à suivre dès 14h50 en cliquant sur le player ci-dessous pour entendre les commentaires de Mickaël Chailloux, ou à suivre en direct commenté ci-après.