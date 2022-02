EN DIRECT - TOP 14, 13e journée en retard : suivez le 103e derby du Massif Central entre Brive et Clermont

Une rivalité plus qu'historique. Des matchs âpres et disputés. Un public en délire, avec tifo et drapeaux. Voilà tous les ingrédients du derby du Massif Central. Le 103e aura lieu ce samedi, avec déjà des enjeux cruciaux : sportivement, le CAB doit gagner pour enclencher une bonne dynamique et essayer de remporter ses trois matchs consécutifs à domicile. Le CA Brive va aussi retrouver son public, avec près de 11 000 personnes, dont massivement presque tout ceux qui devaient venir le 26 décembre, lors de la date initiale du derby. Il ne manque plus que la victoire.

Brive-Clermont match à suivre sur France Bleu Limousin dès 14h30 avec les commentaires de Mickaël Chailloux et Bruno Marty. Pour écouter le match, cliquez sur le player ci-dessous. Vous pouvez aussi lire les principales actions du match grâce à notre direct commenté ci-après.

