EN DIRECT - TOP 14, 15ème journée : suivez ici en intégralité le match du CA Brive face au RC Toulon

Coup d'envoi dès 18h15, et prise d'antenne sur France Bleu Limousin à 18h. Cette rencontre de la 15ème journée est à suivre en intégralité. Après une bonne série de cinq victoires en six matchs, le CA Brive affronte le RC Toulon au stade Amédée Domenech.

Et si les Corréziens frappaient un grand coup ce week-end ? Le CA Brive, à domicile, en a l'occasion, en affrontant le RC Toulon à 18h15, après sa belle et courageuse victoire face à Pau la semaine dernière (32-29). Une victoire ce soir pourrait permettre aux Corréziens de tourner le dos à la zone rouge et, peut-être, de rêver aux phase finales.

Début du direct dès 18h03 sur France Bleu Limousin avec le coup d'envoi à 18h15.