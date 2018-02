Après deux week-ends sans match, le Top 14 reprend ses droits ce samedi. Pour cette 17e journée, Brive reçoit Pau et espère l'emporter pour avancer vers le maintien.

Brive-la-Gaillarde, France

Brive fait un nouveau pas vers le maintien ? Pau se place dans les six premiers dans la course aux phases ? Voilà rapidement résumés les enjeux de cette rencontre de la 17e journée du Top 14 entre le CAB et la Section, ce samedi à 18h.

Qui des deux équipes, sur une pelouse du Stadium partiellement changée, prendra le meilleur sur l'autre après deux week-ends sans match ? Réponse à partir de 18h en intégralité sur France Bleu Limousin avec Nicolas Blanzat et son consultant de prestige : le 2e ligne international du CAB, Julien Le Devedec.