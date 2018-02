Brive-la-Gaillarde, France

Le CA Brive va-t-il rebondir ? Une semaine après sa frustrante défaite à domicile contre Pau, le CAB n'a toujours pas digéré et se doit une revanche. C'est dans cet état d'esprit que les Corréziens défient Toulouse, ce dimanche à 12h30 pour la 18e journée du Top 14. Mais les Haut-Garonnais, victorieux 25-52 à Agen le week-end passé, ne veulent pas traîner dans la course aux phases finales et comptent bien l'emporter pour rester parmi les six premiers. Le match est à suivre en intégralité sur France Bleu Limousin.