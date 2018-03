Brive-la-Gaillarde, France

Il ne reste que six matchs à Brive pour se sauver. Seule équipe du Top 14 à n'avoir toujours pas gagné à l'extérieur cette saison, le CAB joue sur la pelouse de Castres, ce dimanche à 12h30, deux jours après la mise à l'écart de Nicolas Godignon.

Les joueurs brivistes parviendront-ils à décrocher un précieux chez une équipe castraise qui reste sur deux revers et qui ne fait plus partie des six équipes qualifiables pour les phases finales ? Réponse ce dimanche à partir de 12h30 sur France Bleu Limousin.