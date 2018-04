Brive-la-Gaillarde, France

Il ne reste que quatre matchs à jouer d'ici la fin de la saison régulière du Top 14. Autant de rencontres qui s'apparentent à des finales pour le CA Brive, actuellement 13e et virtuellement barragiste contre une équipe de Pro D2 en fin de saison.

Pour se sauver avant ce possible match à quitte ou double, les Brivistes comptent bien gagner au moins une place et obtenir directement leur maintien. Cela commence par bien négocier le match ce samedi 17h45 contre Lyon qui fait figure d'avant-dernière rencontre de la saison au Stadium. L'opposition est à suivre en intégralité sur France Bleu Limousin avec Nicolas Blanzat et Bruno Marty.

