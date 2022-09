EN DIRECT - TOP 14, 2eme journée : suivez en intégralité le match USAP-CAB

C'est le premier déplacement de Brive en Top 14 cette saison, et c'est à suivre sur France Bleu Limousin ! Ce samedi, à 17 heures, le CA Brive affronte Perpignan dans son stade Aimé-Giral. Match à suivre en intégralité.

Les brivistes sont revanchards, surtout après la défaite contre Lyon la semaine dernière (31-27). L'équipe aura à coeur de se racheter, surtout dans un match à l'extérieur, où la saison dernière ils n'avaient pas été très actifs. Cette saison, l'équipe proposé pour ce match contre Perpignan est très compétitive, malgré des blessures en première ligne et dans les lignes arrières. On connaitra les premières titularisations de Sammy Arnold (irlandais, centre) et de Sasha Gué (3e ligne).

Coup d'envoi à 17 heures, avant-match à 16h50, avec les commentaires depuis le Stade Aimé-Giral de Mickaël Chailloux.