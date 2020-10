EN DIRECT - Top 14, 5e journée : suivez le match du CA Brive contre Toulouse sur France Bleu Limousin

Le CA Brive reçoit Toulouse, ce samedi à 15h35, pour la 5e journée de Top 14. Vivez cette rencontre en direct et en intégralité sur France Bleu Limousin !

Le CA Brive reçoit l'ogre Toulouse ce samedi à 15h35 pour la 5e journée du Top 14, avant le début de la fenêtre internationale automnale.

Deux semaines après sa dernière sorte en compétition face à Pau, et alors que son match à Castres le week-end passé a été reporté pour cause de coronavirus au CO, le CAB va tenter de remporter un troisième succès à domicile cette saison.

Reste que les intentions toulousaines sont évidentes alors que le Stade est en mode rouleau compresseur en ce moment après avoir terrassé Toulon puis le Racing 92 sur ses terres. Ce match CAB-Toulouse est à suivre en intégralité sur France Bleu Limousin avec Nicolas Blanzat et Bruno Marty en cliquant sur le player ci-dessous.

