EN DIRECT - TOP 14, 6eme journée : suivez en intégralité le match Toulon-Brive

Brive lance ce samedi sa deuxième partie de premier bloc, une partie qui n'est pas des plus rigolotes. Le CAB va en effet affronter en 5 matchs Toulouse, le Stade Rochelais, le Racing 92, le Stade Français et donc d'abord Toulon. L'équipe au muguet doit gagner à domicile et a sorti l'artillerie lourde pour le faire. A charge aux brivistes de résister et de montrer de belles valeurs en défense pour sortir un résultat.

Coup d'envoi à 17 heures, avant-match à 16h50, avec les commentaires de Mickaël Chailloux depuis le stade Mayol.

