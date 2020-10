EN DIRECT - Top 14, 7e journée : suivez le match du CA Brive contre Clermont sur France Bleu Limousin

Le CA Brive reçoit Clermont ce samedi à 15h15 pour la 7ème journée de Top 14.Vivez cette rencontre en direct et en intégralité sur France Bleu Limousin.

Après deux défaites consécutives, le CA Brive reçoit au stadium Amédée -Domenech l'équipe de Clermont. Ce derby toujours très attendu par les supporters se tiendra -et c'est une première- à huis clos en raison du confinement. Le club briviste ne pourra donc pas compter sur le soutien du public et devra se surpasser. Car en face les Auvergnats , co leader du championnat , vont tout faire pour décrocher une 4ème victoire consécutive.

📻 ÉCOUTER - En direct, suivez le match Brive-Clermont-Ferrand

Avec les commentaires de Guillaume Drechsler et Bruno Marty