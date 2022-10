EN DIRECT - TOP 14, 9eme journée : suivez en intégralité le match Brive-Racing 92

Après plusieurs coups de massues, dont le dernier contre le Stade Français (défaite 27 à 0), le CA Brive doit réagir. Il en a l'occasion ce samedi après-midi à domicile contre le Racing 92, équipe très performante et qui joue le haut de tableau. Pour obtenir son maintien le plus rapidement possible, Brive doit l'emporter ce samedi.

ⓘ Publicité

Coup d'envoi à 17 heures, avant-match au milieu du match de Basket Blois-CSP, puis vers 16h50, avec les commentaires de Mickaël Chailloux.

loading

loading